Scampitella notte di terrore | anziana sequestrata in casa durante rapina armata
Scampitella (Avellino) – Una rapina a mano armata si è consumata nella notte tra lunedì e martedì in una frazione di Scampitella, piccolo centro dell’Irpinia al confine con la Puglia. Quattro uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione intorno alle due del mattino in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
