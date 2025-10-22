Sbarchi di migranti a Lampedusa e 7 cadaveri in arrivo a Porto Empedocle

Sette cadaveri arriveranno, a fine mattinata, a Porto Empedocle. Sono a bordo della nave Dattilo della guardia costiera che durante ha effettuato il soccorso di un barchino di 7 metri, salpato da Sfax in Tunisia, nel canale di Sicilia. Diciassette migranti, originari di Ciad, Guinea e Sudan, sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

