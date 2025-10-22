Sbanda e vola nella scarpata Luca muore sotto gli occhi della moglie | Un grande durante il Covid
Un drammatico incidente ha sconvolto una tranquilla giornata di viaggio, trasformando un normale spostamento in una tragedia che ha lasciato una comunità intera sotto shock. Una coppia stava percorrendo una delle principali arterie stradali del Centro Italia quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al conducente e ha gravemente ferito la moglie, rimasta viva per un vero miracolo. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma la situazione è apparsa subito disperata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sbanda e l’auto vola nella scarpata: Luca Franceschini (62 anni) muore sotto gli occhi della moglie ferita - facebook.com Vai su Facebook
Sbanda e l’auto vola nella scarpata: Luca Franceschini muore sotto gli occhi della moglie, il cuore grande durante il Covid - Un tragico incidente, quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla superstrada E45 in Umbria, costato la vita al senigalliese ... Riporta leggo.it
Sbanda con il camion e finisce nella scarpata - Forse un malore all’autista ha provocato l’incidente di ieri mattina: il camion che guidava è finito fuori strada sulla carreggiata mare della statale Adriatica in territorio di Savignano sul Rubicone ... Secondo ilrestodelcarlino.it