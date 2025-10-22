Un drammatico incidente ha sconvolto una tranquilla giornata di viaggio, trasformando un normale spostamento in una tragedia che ha lasciato una comunità intera sotto shock. Una coppia stava percorrendo una delle principali arterie stradali del Centro Italia quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al conducente e ha gravemente ferito la moglie, rimasta viva per un vero miracolo. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma la situazione è apparsa subito disperata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sbanda e vola nella scarpata, Luca muore sotto gli occhi della moglie: “Un grande durante il Covid”