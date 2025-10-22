Savarna apre al pubblico il nuovo punto lettura

Giovedì 23 ottobre, dalle 15 alle 18, sarà aperto al pubblico il nuovo punto lettura all’interno della scuola primaria Maria Bartolotti di Savarna. Grazie al progetto “In cerca di guai” finanziato dal Cepell, Centro per il libro e la lettura – ministero della Cultura, che l’Istituzione Biblioteca. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

