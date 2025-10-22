In un mondo diviso tra Body Shaming e Body Positivity, l’accettazione dei corpi è utopia. Prima con la rappresentazione di principesse esili e minute costrette a soverchiare le perfide donne “obese”, poi attraverso riviste e televisione. Il prototipo di bellezza è stato fissato e schedato. Le stesse ragazzine che un tempo guardavano con ammirazione una perfezione immaginaria, alla fine sono cresciute. Ciò che appariva ai loro occhi come fittizio, si è poi concretizzato sui social. Una bellezza irrealistica, indottrinata e normalizzata per anni, tanto da non lasciare spazio a un corpo diverso. Quanto accaduto dopo lo show Savage X Fenty ne è l’esempio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Savage X Fenty criticato dal grande pubblico: Perché? Per aver scelto l'inclusione