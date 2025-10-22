Sassuolo-Roma ufficiale la scelta arbitrale | match affidato a Manganiello
Saranno giorni molto importanti i prossimi in casa Roma, con due sfide che permetteranno di capire se la sconfitta con l’Inter sia stata assorbita. Domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 21, ci sarà l’impegno in Europa League contro il Viktoria Plzen, mentre domenica il focus tornerà ad essere sul campionato. Al Mapei Stadium, la formazione di Gasperini affronterà il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A e, in vista di questo match, è stata ufficializzata la designazione arbitrale, con la scelta che è ricaduta su Manganiello. La designazione arbitrale completa. Questa la squadra arbitrale al completo, con Manganiello che sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Fontemurato, mentre il IV uomo sarà Fabbri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
