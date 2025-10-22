Sassuolo-Roma ufficiale la scelta arbitrale | match affidato a Manganiello

Sololaroma.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno giorni molto importanti i prossimi in casa Roma, con due sfide che permetteranno di capire se la sconfitta con l’Inter sia stata assorbita. Domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 21, ci sarà l’impegno in Europa League contro il Viktoria Plzen, mentre domenica il focus tornerà ad essere sul campionato. Al Mapei Stadium, la formazione di Gasperini affronterà il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A e, in vista di questo match, è stata ufficializzata la designazione arbitrale, con la scelta che è ricaduta su Manganiello. La designazione arbitrale completa. Questa la squadra arbitrale al completo, con Manganiello che sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Fontemurato, mentre il IV uomo sarà Fabbri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

sassuolo roma ufficiale la scelta arbitrale match affidato a manganiello

© Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, ufficiale la scelta arbitrale: match affidato a Manganiello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sassuolo roma ufficiale sceltaVerso Sassuolo-Roma, arbitra Manganiello: i precedenti - Sarà il fischietto di Pinerolo a dirigere la gara di domenica alle 15 contro gli emiliani ... Secondo ilromanista.eu

Formazioni UFFICIALI Lecce-Sassuolo: Stulic sfida Pinamonti, la scelta su Berardi - Le scelte ufficiali di Di Francesco e Grosso per il match della 7^ giornata di Serie A ... Si legge su fantamaster.it

Roma, Lazio, Inter e Sassuolo: le ultimissime - La squadra giallorossa ospiterà all'Olimpico sabato 23 agosto il Bologna di Vincenzo Italiano. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Roma Ufficiale Scelta