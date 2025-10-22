Sassaiola Pm | test Dna per sei persone
12.08 Potrebbe allargarsi l'inchiesta sulla sassaiola al pullman del Pistoia Basket costata la vita al secondo autista. Per i tre ultrà del Rieti in carcere e per altre tre persone il Pm ha disposto l'esame del Dna, da confrontare con le tracce biologiche su due dei mattoni scagliati contro il pullman, ora sequestrati. I tre nuovi destinatari degli accertamenti erano su una seconda auto che ha seguito il pullman fino al luogo dell'agguato, all'altezza di Contigliano sulla Superstarada 79 Rieti-Terni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È stato colpito in testa da un mattone ed è deceduto sul colpo l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia basket, Serie A2. L’autobus stava percorrendo la superstrada Rieti–Terni quando è stato colpito da una sassaiola in un violento scontro con i sostenitori d - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Marianella ucciso sul pullman, le frasi shock dei tifosi del Rieti: pm ordina test del Dna su altri 6 - Nuovi sviluppi sull’omicidio di Raffaele Marianella: il pm ordina test del Dna su altri 6 tifosi del Rieti, dopo le frasi shock ... Da virgilio.it
Agguato al pullman del Pistoia basket, il Pm ordina il test del Dna per altri 6 ultrà - Nelle prossime ore, secondo quanto apprende ANSA, potrebbe allargarsi a nuovi indagati l’inchiesta sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket costato la vita all’autista Raffaele Marianella ... Lo riporta gazzettadiparma.it
Orlandi, oggi i risultati del test Dna. I pm: qualcuno voleva far sparire quei due corpi - E il test del Dna, la prova chiave per risolvere un giallo che dura da trentacinque anni. Secondo ilmessaggero.it