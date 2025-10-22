Sassaiola Pm | test Dna per sei persone

12.08 Potrebbe allargarsi l'inchiesta sulla sassaiola al pullman del Pistoia Basket costata la vita al secondo autista. Per i tre ultrà del Rieti in carcere e per altre tre persone il Pm ha disposto l'esame del Dna, da confrontare con le tracce biologiche su due dei mattoni scagliati contro il pullman, ora sequestrati. I tre nuovi destinatari degli accertamenti erano su una seconda auto che ha seguito il pullman fino al luogo dell'agguato, all'altezza di Contigliano sulla Superstarada 79 Rieti-Terni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it