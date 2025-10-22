Sassaiola bus 9 Daspo per ultrà Rieti

7.45 Otto Daspo di 5 anni e uno di 8 anni a nove tifosi della Sebastiani Rieti, per gli scontri con i rivali pistoiesi cui è seguita la sassaiola costata la vita al secondo autista del pullman toscano. Tra i 9 ultrà reatini raggiunti dal provvedimento della Questura ci sono anche i tre in carcere per omicidio volontario. Sono sospettati dell'agguato sulla superstrada 79 Rieti-Terni al pullman del Pistoia Basket, dopo il match di A2. Sassi e mattoni: uno ha colpito mortalmente l'autista al viso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it