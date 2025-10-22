Sassaiola bus 9 Daspo per ultrà Rieti

Servizitelevideo.rai.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.45 Otto Daspo di 5 anni e uno di 8 anni a nove tifosi della Sebastiani Rieti, per gli scontri con i rivali pistoiesi cui è seguita la sassaiola costata la vita al secondo autista del pullman toscano. Tra i 9 ultrà reatini raggiunti dal provvedimento della Questura ci sono anche i tre in carcere per omicidio volontario. Sono sospettati dell'agguato sulla superstrada 79 Rieti-Terni al pullman del Pistoia Basket, dopo il match di A2. Sassi e mattoni: uno ha colpito mortalmente l'autista al viso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sassaiola bus 9 daspoSassaiola a bus, 10 ultrà sentiti dalla Polizia - Non risultano al momento persone fermate per la sassaiola al pullman del Pistoiabasket, costata la vita a uno dei due autisti, nel Reatino. Segnala rainews.it

sassaiola bus 9 daspoSassaiola bus, Meloni: violenza folle e inaccettabile - L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sassaiola Bus 9 Daspo