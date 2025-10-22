Sarkozy una vita da romanzo anche in carcere E si paragona al Conte di Montecristo

Parigi, 22 ottobre 2025 – Ai predecessori non andò benissimo. Salvo errori, gli ultimi capi di Stato francesi a finire al fresco furono Luigi XVI al Tempio e il maresciallo Pétain all'île d'Yeu. Il primo ne uscì solo per andare alla ghigliottina, il secondo, agonizzante, all'ospedale. A Nicolas Sarkozy è toccata la Santé, ma dovrebbe restarci poco, dato che lo scarcereranno nel giro di qualche settimana. France's former president Nicolas Sarkozy (C) hugs his wife Carla Bruni-Sarkozy as he leaves his residence to present himself to La Sante Prison for incarceration on a five-year prison sentence after being convicted of criminal conspiracy over a plan for late Libyan dictator Moamer Kadhafi to fund his 2007 electoral campaign, in Paris, on October 21, 2025.

