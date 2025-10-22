Sarkozy Un presidente in cella
Nicolas Sarkozy, l’uomo che 15 anni fa sedeva all’Eliseo, ha passato la sua prima notte in carcere. Era uscito alle 9 ieri mattina dalla lussuosa residenza nel sedicesimo arrondissement in cui vive con Carla Bruni. I due si tenevano per mano, vestiti di scuro, volto teso, davanti a una folla di fotografi. C’era ad aspettarli una piccola folla di cittadini che avevano risposto all’appello del figlio, Louis Sarkozy: sventolavano bandiere tricolori, cantavano la Marsigliese, gridavano "Honte à la justice", ("Vergogna alla giustizia"). Carla Bruni mandava baci, applaudiva, poi si è stretta al marito che si avviava verso una Renault Espace pronta col motore acceso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Due agenti di sicurezza hanno accompagnato l'ex presidente Nicolas Sarkozy al carcere di La Santé e sono stati trasferiti in una cella vicina. Lo riferisce la Afp, citando tre fonti vicine al caso. Contattato dall'Afp, il ministero della Giustizia francese ha rinviato - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente @NicolasSarkozy #Sarkozy ha detto: «Mi assumerò le mie responsabilità, rispetterò la convocazione della giustizia, ma se vogliono assolutamente farmi dormire in prigione, dormirò in prigione a testa alta, perché sono innocente». #Agorà1910 # - X Vai su X
Sarkozy Un presidente in cella - Era uscito alle 9 ieri mattina dalla lussuosa residenza nel sedicesimo arrondissement in cui vive co ... Scrive quotidiano.net
Sarkozy in carcere, le immagini della cella di 9 metri quadri dove vivrà l'ex presidente - L’ex presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, è nel carcere parigino de La Santé per scontare una pena di cinque anni per associazione per delinquere a causa dei finanziamenti illeciti ... Riporta tg.la7.it
Nicolas Sarkozy entra nel carcere della Santé a Parigi: «Rinchiudete un innocente» - Tra due mesi i domiciliari: «Non finisce qui» ... msn.com scrive