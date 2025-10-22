sarkozy un presidente in cella

Nicolas Sarkozy, l’uomo che 15 anni fa sedeva all’Eliseo, ha passato la sua prima notte in carcere. Era uscito alle 9 ieri mattina dalla lussuosa residenza nel sedicesimo arrondissement in cui vive con Carla Bruni. I due si tenevano per mano, vestiti di scuro, volto teso, davanti a una folla di fotografi. C’era ad aspettarli una piccola folla di cittadini che avevano risposto all’appello del figlio, Louis Sarkozy: sventolavano bandiere tricolori, cantavano la Marsigliese, gridavano "Honte à la justice", ("Vergogna alla giustizia"). Carla Bruni mandava baci, applaudiva, poi si è stretta al marito che si avviava verso una Renault Espace pronta col motore acceso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

