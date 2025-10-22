Sarkozy in carcere | Io innocente Destra contro i giudici
Nicolas Sarkozy è dalle 10 del mattino di ieri nella prigione parigina della Santé. Uscito di casa mano nella mano con la moglie Carla Bruni, ha avuto il privilegio di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere parigino di La Santé, dove inizierà a scontare una condanna a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere.... Vai su Facebook
Mano nella mano con Carlà Bruni, il presidente Sarkozy si avvicina al carcere della Santé, varca la soglia della sua cella di 11 metri quadri e si appresta a passare la prima di lunghe notti dietro le sbarre. Impossibile non ricordare quel sorrisino rivolto ad Ange - X Vai su X
Sarkozy in carcere a Parigi, "io innocente, la verità prevarrà" - Nicolas Sarkozy è il primo ex presidente francese a entrare in carcere dalla fine della Seconda guerra mondiale. Si legge su msn.com
Sarkozy va in carcere: l’isolamento, i libri scelti, il consiglio di portarsi i tappi. L’ex presidente: “La verità trionferà” - L'ex presidente francese inizia la detenzione per il caso dei finanziamenti libici. ilfattoquotidiano.it scrive
Sarkozy in carcere: “Non un ex presidente, ma un innocente” - Nicolas Sarkozy è entrato ieri nel carcere parigino di La Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione, due dei quali con sospensione, inflittagli lo scorso 25 settembre per associazione ... Riporta montecarlonews.it