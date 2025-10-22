Sarkozy e quella prima notte in carcere | gli insulti dei detenuti l’isolamento e la tv
Roma, 22 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy, il primo presidente francese incarcerato della storia, ha trascorso la sua prima notte nel carcere della Santé. A fargli compagnia, nella cella adiacente, due agenti di polizia messi a disposizione dodici ore al giorno dal ministro dell’Interno e già prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nuñez: “È ovviamente un cittadino come gli altri, ma ci sono minacce un più importanti che pesano sull’ex presidente della Repubblica. La decisione è stata presa e applicata immediatamente”, ha spiegato il ministro ai microfoni della radio francese Europe 1. France's former president Nicolas Sarkozy (C), with his wife Carla Bruni-Sarkozy, leaves his residence to present himself to La Sante Prison for incarceration on a five-year prison sentence after being convicted of criminal conspiracy over a plan for late Libyan dictator Moamer Kadhafi to fund his 2007 electoral campaign, in Paris, on October 21, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
