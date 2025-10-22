Sarah Stock difende Vince McMahon e riceve messaggi in cui le suggeriscono di togliersi la vita
Sarah Stock è finita al centro di una violenta polemica online dopo aver difeso Vince McMahon mentre è ancora in corso la causa per traffico sessuale contro di lui. La situazione è degenerata al punto che qualcuno le ha suggerito di togliersi la vita. La risposta provocatoria di Sarah Stock. Sarah Stock è diventata nemica pubblica numero uno dopo aver criticato una spot pericolosa durante AEW WrestleDream. La ex wrestler e produttrice ha risposto su Twitter a un fan, sostenendo di aver manipolato tutti quanti. Ha spiegato che ogni commento offensivo o ignorante dimostrava esattamente il suo punto: mostrare un “tentato omicidio” nel wrestling è assurdo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondisci con queste news
Pistachio cream biscotti back in stock. Whilst stock lasts.#prendicafe #marsdenvillage #pistachio - facebook.com Vai su Facebook
Sarah Jessica Parker difende Carrie Bradshaw: "Ha sbagliato spesso, ma è stata giudicata troppo duramente" - L'attrice prende le difese del suo iconico personaggio di Sex and the City e And Just Like That, spesso criticato per le sue scelte sentimentali. Si legge su movieplayer.it