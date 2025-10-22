sarah stock difende vince mcmahon e riceve messaggi in cui le suggeriscono di togliersi la vita

Sarah Stock è finita al centro di una violenta polemica online dopo aver difeso Vince McMahon mentre è ancora in corso la causa per traffico sessuale contro di lui. La situazione è degenerata al punto che qualcuno le ha suggerito di togliersi la vita. La risposta provocatoria di Sarah Stock. Sarah Stock è diventata nemica pubblica numero uno dopo aver criticato una spot pericolosa durante AEW WrestleDream. La ex wrestler e produttrice ha risposto su Twitter a un fan, sostenendo di aver manipolato tutti quanti. Ha spiegato che ogni commento offensivo o ignorante dimostrava esattamente il suo punto: mostrare un “tentato omicidio” nel wrestling è assurdo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

