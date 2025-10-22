Sarà un Natale dedicato all’infanzia

PONTEDERA Le installazioni artistiche tutte legate allinfanzia dell’artista Giuliano Tomaino in giro per la città e le sculture giganti alte 7 metri di Pinocchio di Marcello Scarselli in piazza Curtatone. Le luci in centro che in parte sono già state installate, la mostra al Palp su Pinocchio e i carabinieri con oltre 80 opere d’arte tra sculture e pitture e le due mostre sempre su Pinocchio all’ospedale Lotti e sparse nelle vetrine dei negozi. E poi la baita di Babbo Natale che torna in via della Stazione Vecchia, il Christmas Park con i giochi per i bambini in piazza Belfiore, la giostra in piazza Cavour e la pista sul ghiaccio di pattinaggio che torna nel piazzale del Panorama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

