Sapori d' autunno a Orria torna la Fiera della Castagna

Il cuore del Cilento si prepara a celebrare il suo prodotto autunnale per eccellenza. Torna a Orria, per la sua seconda edizione, la "Fiera della Castagna", un appuntamento che unisce gastronomia, tradizione e musica. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, il borgo in provincia di Salerno diventerà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

