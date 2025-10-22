SAP ERP | la piattaforma che connette processi persone e performance
ABBONATI A DAYITALIANEWS In un’economia che viaggia alla velocità dei dati, la vera sfida per le imprese non è raccogliere informazioni, ma metterle in relazione. Ogni giorno, processi, persone e clienti generano enormi quantità di dati che, se isolati in sistemi separati, perdono valore e rallentano le decisioni. Ecco perché sempre più aziende tornano al cuore dell’organizzazione: l’ERP, la piattaforma che integra e governa ogni aspetto del business. Con SAP ERP, questa connessione diventa intelligente: i processi dialogano in tempo reale, la complessità si trasforma in efficienza e la capacità di adattamento cresce insieme al business. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Unisys rafforza le capacità analitiche della piattaforma Forward! grazie a SAP - Unisys Corporation annuncia di aver siglato un accordo OEM (original equipment manufacturer) con SAP per fornire servizi cloud gestiti per la piattaforma SAP HANA. Come scrive datamanager.it
SAP porta l'ERP sul cloud per le aziende di medie dimensioni - L'ERP di SAP arriva sul cloud: la multinazionale ha annunciato GROW with SAP, una nuova offerta che mira a raggiungere nuovi clienti nel mercato delle medie imprese. Si legge su tomshw.it
SAP Build: potere ai business users con la nuova piattaforma low-code - code che offre agli utenti business tutta la potenza di SAP Business Technology Platform con una semplice interfaccia interattiva. tomshw.it scrive