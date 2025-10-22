Sanzioni Usa al petrolio russo Trump | Ho cancellato l’incontro con Putin ora non è il momento

«Lo avremo in futuro. Parlerò con Xi per fermare la guerra». Colpite Rosneft e Lukoil e chiunqe faccia affari con loro. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Sanzioni Usa al petrolio russo. Trump: “Ho cancellato l’incontro con Putin, ora non è il momento”

