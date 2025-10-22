Sanzioni dell' Agenzia delle entrate annullate in cambio di tangenti? Il pg | Niente assoluzioni reati prescritti

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tangenti sotto forma di regalie di modesta entità in cambio dell'annullamento di sanzioni tributarie: il procuratore generale, nella requisitoria davanti ai giudici della prima sezione della corte d’appello di Palermo, ha chiesto di confermare integralmente la sentenza con cui, nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

