Sanzioni dell' Agenzia delle entrate annullate in cambio di tangenti? Il pg | Niente assoluzioni reati prescritti
Tangenti sotto forma di regalie di modesta entità in cambio dell'annullamento di sanzioni tributarie: il procuratore generale, nella requisitoria davanti ai giudici della prima sezione della corte d’appello di Palermo, ha chiesto di confermare integralmente la sentenza con cui, nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
