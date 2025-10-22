Santanché il processo per falso in bilancio a tappe forzate fino a giugno La sentenza entro ottobre 2026
Arriverà prima della fine della legislatura la sentenza del Tribunale di Milano per Daniela Santanchè, imputata di falso in bilancio con altri 15 fra manager e sindaci delle società Visibilia per i conti della società tra il 2016 e il 2022. È quanto si evince dal calendario delle 14 udienze stilato ieri dai giudici, che prevede date fino al 30 giugno 2026 e indica anche nove “udienze di riserva” fino al 27 ottobre nel caso il dibattimento si prolunghi oltre giugno. L’udienza di ieri si è aperta di fronte al nuovo collegio di giudici della Seconda sezione penale, dopo la sostituzione di 2 magistrati su 3 per trasferimento in altri ruoli e una lunga fase processuale fatta di eccezioni sollevate dalle difese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
