Santa Sede | Abolire armi nucleari è imperativo morale urgente

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’abolizione delle armi nucleari arriva il monito della Santa Sede attraverso l’osservatore permanente all’Onu. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

santa sede abolire armi nucleari 232 imperativo morale urgente

© Tv2000.it

