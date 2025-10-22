Santa Sede | Abolire armi nucleari è imperativo morale urgente
Sull’abolizione delle armi nucleari arriva il monito della Santa Sede attraverso l’osservatore permanente all’Onu. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
Il 2 ottobre, gli alunni e gli insegnanti della Scuola Giapponese di Roma hanno fatto visita alla nostra Ambasciata. L’Ambasciatore Chiba ha tenuto una conferenza intitolata “Giappone e Santa Sede: un legame durato 5 secoli”. Durante la successiva sessione - facebook.com Vai su Facebook
2/3 L’osservatore permanente della Santa Sede, arcivescovo Gabriele Caccia, è tornato a chiedere la fine della “corsa al riarmo”... - X Vai su X
Telefonata Trump/Putin: Sisci (esperto geopolitica), “in un mondo armato, essenziale la diplomazia disarmata della Santa Sede” - Ne è convinto Francesco Sisci, esperto di geopolitica e per anni corrispondente per diverse testate italiane da Pechino. agensir.it scrive