Santa Maria a Vico voti in cambio di appalti | arresti tra clan Massaro e amministratori pubblici

Operazione della Guardia di Finanza di Caserta: sei persone fermate, in carcere due esponenti del clan e ai domiciliari quattro amministratori di Santa Maria a Vico. Indagini coordinate dalla Dda di Napoli. Operazione all'alba della Guardia di Finanza di Caserta, Compagnia di Marcianise, che ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

TERREMOTO A SANTA MARIA A VICO - Quattro amministratori ai domiciliari, c’è anche il sindaco Pirozzi I NOMI nuovo arresto per il ras Mimmariello - 10:07:58 Sono quattro gli amministratori ad essere finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scambio di appalti in cambio di voti che ha travolto il Comune di Santa Maria ... Da casertafocus.net

Politica e camorra, scambio di favori per i voti: sei arresti a Santa Maria a Vico, 4 sono politici - Le indagini della GdF di Marcianise con il coordinamento della DDA di Napoli rivelano un patto elettorale per le comunali del 2020 ... Riporta ilcrivello.it

Voto di scambio, sei arresti a Santa Maria a Vico - Disposti i domiciliari per quattro amministratori del comune del casertano ... Secondo rainews.it