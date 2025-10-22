Santa Maria a Vico arrestati il sindaco Pirozzi e la vice Veronica Biondo candidata alle Regionali per Forza Italia
L'inchiesta sul presunto voto di scambio nel comune del Casertano ha portato a 6 arresti: quattro amministratori locali ai domiciliari, in carcere 2 esponenti del clan Massaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Santa Maria a Vico, arrestati il sindaco Pirozzi e la vice Veronica Biondo, candidata alle Regionali per Forza Italia - L'inchiesta sul presunto voto di scambio nel comune del Casertano ha portato a 6 arresti: quattro amministratori locali ai domiciliari, in carcere 2 esponenti ... Da fanpage.it
Camorra, blitz contro clan Massaro: arrestati 4 amministratori a Santa Maria a Vico - All’alba le Fiamme gialle della compagnia di Marcianise hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia in carcere per due esponenti di vertice del clan ... Lo riporta pupia.tv
Santa Maria a Vico, voti in cambio di appalti: arrestati camorristi e amministratori pubblici - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della Guardia di finanza di Caserta - Come scrive msn.com