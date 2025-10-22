Sanremo Giovani i cantanti ammessi alle audizioni | alcuni sono già famosi

Sanremo, 22 ottobre 2025 – Sono 34 i cantanti che si giocheranno un posto nella fase finale, quella che andrà in onda da novembre a dicembre su Raidue con la conduzione di Gianluca Gazzoli, di Sanremo Giovani. Sono state 500 le candidature arrivate. Ecco i nomi dei 34 artisti e i titoli delle canzoni che prenderanno parte alla fase delle audizioni dal vivo negli studi Rai di via Asiago a Roma. Diversi i nomi già noti al grande pubblico, nutrita la truppa dei “talentisti”, ovvero di chi proviene da un talent show: Senza Cri, Antonia, Petit, Nicolò Filippucci, Deddè, Mimì. Quest’ultima vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

