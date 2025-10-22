Sanremo Giovani i 34 cantanti in gara | 9 vengono da Amici e X Factor

22 ott 2025

Del nuovo Festival di Sanremo si inizia a parlare quasi subito dopo la fine del precedente. Considerando il grado d’attenzione, in un anno in cui si è paventata l’ipotesi di un addio all’Ariston, è normale che a fine ottobre l’interesse sia già molto elevato. Inizia così a essere già tempo di annunci. Non si parla ancora di Big, sia chiaro, ma un raggio di luce è stato gettato su Sanremo Giovani. Conosciamo infatti i nomi dei partecipanti, alcuni dei quali già noti al pubblico. Si tratta infatti di volti passati da X Factor e Amici. I cantanti di Sanremo Giovani. Gli artisti indicati sono stati selezionati tra gli oltre 500 iscritti dalla commissione musicale presieduta dal Direttore Artistico di Sanremo, Carlo Conti. 🔗 Leggi su Dilei.it

