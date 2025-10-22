Sanremo Giovani ecco i 34 cantanti ammessi

Dopo aver ascoltato più di 500 candidati, la Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2025, presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico e composta dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha selezionato i 34 artisti ammessi alle audizioni dal vivo. I 34 ammessi alle audizioni dal vivo. Si tratta di 33 cantanti singoli (15 donne e 18 uomini) e 1 gruppo (tre uomini). Tra loro, spiccano i reduci da Amici e X Factor, a cominciare dal vincitore morale della passata edizione del talent di Canale 5, Nicolò Filippucci, e dalla vincitrice in carica del programma di Sky, Mimì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sanremo Giovani, ecco i 34 cantanti ammessi

