Sanremo Giovani 2025 da Petit a Mimì ecco i 34 selezionati alle audizioni

Annunciati i 34 artisti che sono stati selezionati per le audizioni dal vivo che decreteranno i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025. Carlo Conti e la commissione musicale da lui presieduta hanno selezionato i 34 artisti che prenderanno parte alle audizioni dal vivo che decreteranno i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani 2025. A partire dal prossimo 11 novembre, Gianluca Gazzoli condurrà cinque seconde serate su Rai2 dedicate alle selezioni che promuoveranno all’Ariston due dei quattro artisti – gli altri due arriveranno dal percorso di Area Sanremo – che saranno in gara nella sezione Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Giovani 2025, da Petit a Mimì ecco i 34 selezionati alle audizioni

