Firenze, 22 ottobre 2025 – La Toscana si conferma tra le regioni italiane con le migliori performance sanitarie nella gestione delle emergenze tempo-dipendenti, ovvero quelle in cui la rapidità e la qualità dell’intervento possono fare la differenza tra la vita e la morte: infarti, ictus, traumi e emergenza-urgenza. È quanto emerge dalla quarta indagine nazionale di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha analizzato i dati del 2023 sulle reti cliniche tempo-dipendenti in tutto il Paese. Secondo il rapporto, la Toscana registra il tasso più basso in Italia di mortalità a 30 giorni dopo un ricovero per infarto miocardico acuto e un tasso di mortalità post-ictus inferiore alla media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, Toscana ai vertici per Agenas: mortalità ridotta per infarti e ictus. Giani: “Ottimo lavoro di squadra”