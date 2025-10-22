Sanità | 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre il 60% è per codici non gravi, bianco e verde Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" per il triage infermieristico. E' quanto e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 67 accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

Altri contenuti sullo stesso argomento

sanit224 67 accessi prontoSanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" p ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

sanit224 67 accessi prontoQuasi 19 milioni di accessi in Pronto soccorso: il 60% sono “inutili” e così il 30% aspetta troppo - Gli accessi in pronto soccorso sono responsabili anche del 44,26% dei 6 milioni di ricoveri in ospedale che si registrano in media ogni anno ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 67 Accessi Pronto