Sanità | 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

Oltre il 60% è per codici non gravi, bianco e verde Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" per il triage infermieristico. E' quanto e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Centro Olis offre corsi ECM per professionisti sanitari Accessi Venosi GAVeCeLT Caring Massage Diaframma Toracico Linfo Taping Linfodrenaggio Vodder Linfodrenaggio Vodder per Logopedisti Linfologia: edema, linfedema, lipedema Lomba - facebook.com Vai su Facebook

Se il #territorio non filtra il #Prontosoccorso va in affanno. Oltre metà degli accessi riguarda codici verdi e bianchi #Sanità https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=132350… - X Vai su X

Sanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" p ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Quasi 19 milioni di accessi in Pronto soccorso: il 60% sono “inutili” e così il 30% aspetta troppo - Gli accessi in pronto soccorso sono responsabili anche del 44,26% dei 6 milioni di ricoveri in ospedale che si registrano in media ogni anno ... Come scrive ilsole24ore.com