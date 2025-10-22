Sangiuliano torna in campo | sfida elettorale in Campania contro Maria Rosaria Boccia

Dayitalianews.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla politica nazionale alla corsa regionale. Dai palazzi del potere romano alla battaglia politica in Campania: il ritorno di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, segna uno dei colpi di scena più discussi della campagna elettorale. Al suo fianco — o meglio, contro di lui — ci sarà Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei e figura nota alle cronache per la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con lo stesso Sangiuliano. I due si ritroveranno di fronte alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, ma questa volta come avversari politici: Sangiuliano guiderà la lista di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sangiuliano torna in campo sfida elettorale in campania contro maria rosaria boccia

© Dayitalianews.com - Sangiuliano torna in campo: sfida elettorale in Campania contro Maria Rosaria Boccia

Argomenti simili trattati di recente

sangiuliano torna campo sfidaCampania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Scrive ilfattoquotidiano.it

sangiuliano torna campo sfidaSangiuliano: “Preso il permesso elettorale in Rai e mi candidato capolista in Campania con FdI” - L’ex ministro della Cultura scende in campo alla Regionali in Campania del 23 e 24 novembre con Fratelli d’Italia ... Riporta repubblica.it

sangiuliano torna campo sfidaGennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?» - «Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania». Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sangiuliano Torna Campo Sfida