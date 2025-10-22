Sangiuliano torna in campo | sfida elettorale in Campania contro Maria Rosaria Boccia

Dalla politica nazionale alla corsa regionale. Dai palazzi del potere romano alla battaglia politica in Campania: il ritorno di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, segna uno dei colpi di scena più discussi della campagna elettorale. Al suo fianco — o meglio, contro di lui — ci sarà Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei e figura nota alle cronache per la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con lo stesso Sangiuliano. I due si ritroveranno di fronte alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, ma questa volta come avversari politici: Sangiuliano guiderà la lista di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale;.

