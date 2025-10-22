Sangiuliano scioglie le riserve | Mi candido in Campania accetto l' invito di FdI

"Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania". A dirlo l'ex ministro Gennaro Sangiuliano in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex esponente del governo, dopo lo scandalo che lo ho portato alle dimissioni da ministro della Cultura, ricomincia a fare politica dalla regione dove è nato e cresciuto. "Vorrei riprendere - spiega - un discorso con i miei concittadini. Sono di Napoli. Qui ho fatto tutte le scuole, l'università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

