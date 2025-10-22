Sangiuliano | Mi candido in Campania La sfida con Maria Rosaria Boccia? Ho molta fiducia nella magistratura

«Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania». Lo annuncia in un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministro e giornalista Rai, Gennaro Sangiuliano. Le origini napoletane e il legame con la Campania «Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini - ha aggiunto -. Sono napoletano, nato nel centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sangiuliano: "Mi candido in Campania". La sfida con Maria Rosaria Boccia? "Ho molta fiducia nella magistratura"

Scopri altri approfondimenti

#Sangiuliano scioglie le riserve: "Mi candido in #Campania, accetto l'invito di FdI" - X Vai su X

L’imprenditrice al centro del caso Sangiuliano correrà alle regionali in Campania con Dimensione Bandecchi. “Mi candido a Napoli, conferenza stampa la prossima settimana” #Boccia #Regionali #Campania - facebook.com Vai su Facebook

Sangiuliano: "Mi candido in Campania". La sfida con Maria Rosaria Boccia? "Ho molta fiducia nella magistratura" - «Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania». Riporta msn.com

Gennaro Sangiuliano si candida in Campania: "Sarò capolista di Fratelli d'Italia". E sfida (anche) Maria Rosaria Boccia - L'ex ministro della Cultura ha sciolto la riserva per le elezioni regionali previste per il 23 e il 24 novembre: "Meloni mi ha augurato buona fortuna" ... Si legge su today.it

Sangiuliano, ritorno in politica per l’ex ministro: da inviato Rai a Parigi alla Campania, sfida il suo “passato” Boccia - L’ex ministro della Cultura del governo Meloni scende nuovamente in campo e si candidata per un posto in Consiglio regionale nella “sua” ... Lo riporta msn.com