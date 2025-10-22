Sangiuliano | Mi candido in Campania La sfida con Maria Rosaria Boccia? Ho molta fiducia nella magistratura

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania». Lo annuncia in un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministro e giornalista Rai, Gennaro Sangiuliano. Le origini napoletane e il legame con la Campania «Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini - ha aggiunto -. Sono napoletano, nato nel centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

