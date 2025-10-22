Gennaro Sangiuliano si rituffa nella politica. L’ex Ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi, annuncia la sua candidatura per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali della Campania. Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania dichiara Sangiuliano al Corriere, rivelando che “ la cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera “, proprio quando erano in corso le trattative per il suo rientro in Rai. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sangiuliano lascia di nuovo la Rai per la politica: Fratelli d’Italia lo candida in Campania