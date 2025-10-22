Sangiuliano e Rai scoppia il caso dopo la candidatura L’ex ministro | In aspettativa come prevede la legge

Napoli, 22 ottobre 2025 – "Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania". Lo annuncia Gennaro Sangiuliano nell'intervista al Corriere della Sera in cui il giornalista, ex ministro ora corrispondente Rai da Parigi, replica anche alle critiche dell'opposizione per la sua nuova 'discesa in campo' osservando che "mi sono già difeso citando l'articolo 51 della Costituzione, la partecipazione alla vita politica è un diritto democratico" e che " in Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sangiuliano e Rai, scoppia il caso dopo la candidatura. L’ex ministro: “In aspettativa come prevede la legge”

Scoppia il caso Sangiuliano dopo la candidatura. L’ex ministro: “In aspettativa come prevede la legge” - Il giornalista Rai si difende: “Ho semplicemente seguito la legge e l'ampia casistica esistente" ... Riporta quotidiano.net

Sangiuliano: 'Sono in aspettativa come prevede la legge' - "Io sono in aspettativa elettorale non da oggi, ma già da una decina di giorni, come prevede la legge e un'ampia casistica applicata a situazioni analoghe. Lo riporta ansa.it

Sangiuliano candidato ma pagato dalla Rai: perché non perde lo stipendio da inviato - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà candidato al consiglio regionale della Campania per FdI e non rinuncerà al suo stipendio in Rai: i sindacati protestano ... Come scrive quifinanza.it