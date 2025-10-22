Sangiuliano capolista Fdi in Campania fa innervosire Cirielli L'ex ministro sogna di guidare l'opposizione in Regione
La candidatura di Genny Sangiuliano rischia di agitare il centrodestra: da una parte è vista come potenziale mina per Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle regionali in Campania #22ottobre - X Vai su X
Cirielli spinge per Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d'Italia in Campania: "È un amico, una persona di grande qualità, ha il diritto di essere candidato, ci mancherebbe, anche io gliel'ho chiesto" ? - facebook.com Vai su Facebook
Campania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Da ilfattoquotidiano.it
Gennaro Sangiuliano capolista di FdI in Campania: “Sarò al servizio dei miei concittadini” - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania, dove guiderà la lista di Fratelli d’Italia. Riporta ilgazzettinovesuviano.com
Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: "Sarò capolista FdI" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: 'Sarò capolista FdI' ... Lo riporta tg24.sky.it