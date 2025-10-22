Sangiuliano capolista di FdI in Campania | Partecipare alla vita politica è un diritto tanti giornalisti lo hanno fatto prima di me
“Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania”. In un lungo colloquio con il Corriere della Sera, Gennaro Sangiulian o fa il punto sulla sua candidatura alle prossime elezioni in Campania della quale si parla da tempo. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”. Sangiuliano: guiderò la lista di FdI in Campania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
