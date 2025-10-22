Sanchez | Cambiare l’ora non ha senso Il lungo dibattito in Ue e gli effetti su risparmio energetico e salute

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Come sapete, questa settimana si torna a cambiare orario, un’altra volta. Non vedo alcun senso. E se si considerano i sondaggi che coinvolgono spagnoli e europei, la maggioranza è contraria al cambio di orario”. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un video pubblicato sui social, ribadisce la sua posizione sull’inutilità del passaggio dall’ora legale all’ora solare, che scatterà alle 3 di notte notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 e farà spostare indietro le lancette di un’ora. Poi, a marzo, ci sarà il procedimento inverso col ritorno all’ora legale con lo spostamento delle lancette in avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanchez cambiare l8217ora non ha senso il lungo dibattito in ue e gli effetti su risparmio energetico e salute

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez: “Cambiare l’ora non ha senso”. Il lungo dibattito in Ue e gli effetti su risparmio energetico e salute

Contenuti che potrebbero interessarti

sanchez cambiare l8217ora haPremier Spagna Sanchez contro ora solare: Non ha senso, proporremo a Ue di sopprimerla - Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute ... Da stream24.ilsole24ore.com

sanchez cambiare l8217ora haL'ora legale «non ha senso», Sanchez: proporremo all'Ue di sopprimerla VIDEO - «Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso. Lo riporta msn.com

sanchez cambiare l8217ora haLa Spagna contro l’ora solare. Sanchez: “Il cambio non ha senso” - Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell’ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sanchez Cambiare L8217ora Ha