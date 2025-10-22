Sanchez | Cambiare l’ora due volte all’anno non ha senso Il lungo dibattito in Ue e gli effetti su risparmio energetico e salute

“Come sapete, questa settimana si torna a cambiare orario, un’altra volta. Non vedo alcun senso. E se si considerano i sondaggi che coinvolgono spagnoli e europei, la maggioranza è contraria al cambio di orario”. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un video pubblicato sui social, ribadisce la sua posizione sull’inutilità del passaggio dall’ora legale all’ora solare, che scatterà alle 3 di notte notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 e farà spostare indietro le lancette di un’ora. Poi, a marzo, ci sarà il procedimento inverso col ritorno all’ora legale con lo spostamento delle lancette in avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanchez: “Cambiare l’ora due volte all’anno non ha senso”. Il lungo dibattito in Ue e gli effetti su risparmio energetico e salute

