San Vincenzo si ribalta con l' auto dopo aver colpito una vettura in sosta
Un'auto si è ribaltata a San Vincenzo in via Matteotti nei pressi della ferramenta intorno alle 17.45 di oggi, mercoledì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente per evitare una persona che stava attraversando la strada avrebbe effettuato una brusca manovra finendo con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
