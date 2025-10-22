San Giovanni Valdarno auto in fiamme | nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio a San Giovanni Valdarno per spegnere un incendio che ha coinvolto un'autovettura. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Nessuna persona è rimasta ferita e non risultano altre vetture coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di San Giovanni Valdarno per gli accertamenti di competenza.

