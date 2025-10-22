San Giovanni Paolo II | il Santo del 22 ottobre

Chi era San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II, nato come Karol Józef Wojty?a, è stato il 264° Papa della Chiesa Cattolica. Nato il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia, è stato eletto Papa il 16 ottobre 1978, diventando il primo Papa non italiano dopo 455 anni. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno spirituale e sociale, con particolare attenzione ai diritti umani e alla dignità della persona. La Canonizzazione. Giovanni Paolo II è stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco, insieme a Papa Giovanni XXIII. La sua canonizzazione è avvenuta dopo la conferma di due miracoli attribuiti alla sua intercessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

