San Bartolomeo in Galdo protagonista agli Stati Generali delle Città Intelligenti di Padova

Tempo di lettura: 2 minuti Connettività, innovazione, futuro. Sono questi i temi al centro della partecipazione del Comune di San Bartolomeo in Galdo agli Stati Generali delle Città Intelligenti, in programma al Centro Culturale San Gaetano di Padova. L’evento, promosso da City Vision, riunisce oltre mille rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere le sfide e le opportunità della transizione digitale nei contesti urbani e territoriali. L’accesso alla rete rappresenta una risorsa strategica per le città moderne. La diffusione della fibra ottica e del 5G può migliorare i servizi pubblici, favorire l’innovazione e ridurre il digital divide, soprattutto nelle aree interne e rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

