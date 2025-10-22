Samsung Galaxy XR introduce Android nel mondo dei visori per la realtà estesa | costa la metà di Vision Pro
Il prezzo può essere un biglietto da visita importante per il primo visore Android e di Samsung, specie se confrontato con quello di Apple Vision Pro. Due ecosistemi diversi, ma Android può dare fastidio anche a Meta. 🔗 Leggi su Dday.it
