Samsung Galaxy XR | il primo visore con Android XR

Samsung Electronics ha presentato oggi il nuovo Galaxy XR. Si tratta del primo visore sviluppato sulla nuova piattaforma Android XR, frutto della collaborazione tra Samsung, Google e Qualcomm Technologies, con l’AI Gemini integrata a livello di sistema.Galaxy XR non è un semplice strumento che. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - X Vai su X

Il nuovo Samsung Galaxy S24 è tuo ad un prezzo speciale con le offerte Professional. Vieni in store e scopri tutti i dettagli! Vai su Facebook

Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - ... Come scrive hdblog.it

Galaxy XR è ufficiale: il primo visore Android XR inaugura una nuova era - Samsung ha ufficialmente svelato il suo nuovo Galaxy XR, il primo visore per la realtà aumentata mosso da Android XR ... Scrive tuttoandroid.net

Samsung presenta Galaxy XR: il primo passo verso nuovi mondi - Samsung Electronics ha presentato ufficialmente Samsung Galaxy XR, il primo dispositivo progettato per offrire esperienze XR (Extended Reality) complet ... Secondo megamodo.com