Samsung Galaxy XR com’è fatto e quanto costa il visore con l’IA che risponde ad Apple

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Galaxy XR, Samsung debutta nella realtà estesa insieme a Google e Qualcomm. Il visore offre immagini con risoluzione 4K e IA integrata, a un peso (e un prezzo) ridotto rispetto al Vision Pro di Apple. 🔗 Leggi su Repubblica.it

samsung galaxy xr com8217232 fatto e quanto costa il visore con l8217ia che risponde ad apple

© Repubblica.it - Samsung Galaxy XR, com’è fatto (e quanto costa) il visore con l’IA che risponde ad Apple

Argomenti simili trattati di recente

samsung galaxy xr com8217232Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - ... Scrive hdblog.it

samsung galaxy xr com8217232Samsung Galaxy XR è disponibile: specifiche definitive e prezzo del visore di realtà estesa con Android XR - Samsung svela il visore Galaxy XR con Android XR e AI integrata. multiplayer.it scrive

samsung galaxy xr com8217232Samsung lancia Galaxy XR, il primo visore AI-native per esperienze immersive - Il nuovo Galaxy XR inaugura la piattaforma Android XR e promette interazioni naturali, gaming avanzato e applicazioni in realtà estesa. Scrive igizmo.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy Xr Com8217232