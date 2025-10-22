Samsung Galaxy XR com’è fatto e quanto costa il visore con l’IA che risponde ad Apple

Con Galaxy XR, Samsung debutta nella realtà estesa insieme a Google e Qualcomm. Il visore offre immagini con risoluzione 4K e IA integrata, a un peso (e un prezzo) ridotto rispetto al Vision Pro di Apple. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Samsung Galaxy XR, com’è fatto (e quanto costa) il visore con l’IA che risponde ad Apple

Argomenti simili trattati di recente

Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - X Vai su X

Il nuovo Samsung Galaxy S24 è tuo ad un prezzo speciale con le offerte Professional. Vieni in store e scopri tutti i dettagli! Vai su Facebook

Samsung Galaxy XR ufficiale: è il primo visore basato su piattaforma Android XR - ... Scrive hdblog.it

Samsung Galaxy XR è disponibile: specifiche definitive e prezzo del visore di realtà estesa con Android XR - Samsung svela il visore Galaxy XR con Android XR e AI integrata. multiplayer.it scrive

Samsung lancia Galaxy XR, il primo visore AI-native per esperienze immersive - Il nuovo Galaxy XR inaugura la piattaforma Android XR e promette interazioni naturali, gaming avanzato e applicazioni in realtà estesa. Scrive igizmo.it