Samsung Galaxy Watch 8 Classic è scontato di oltre 250€ listino | scopri l’offerta bomba

Scopri il Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46mm al minimo storico: 275€ invece di 529€. Design premium, ghiera fisica e sensori avanzati per salute e fitness. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Watch 8 Classic è scontato di oltre 250€ (listino): scopri l’offerta bomba

