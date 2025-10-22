sampietrino selvaggio ecco le vie del centro dimenticate dal comune

Rattoppi, sampietrini saltati, avvallamenti, dossi e tombini sprofondati nel grigio del pavè. Ecco le strade più pericolose del centro storico. Se per gli automobilisti il problema principale può essere quello di dover sacrificare a cadenza regolare sospensioni e pneumatici, chi guida scooter, biciclette e monopattini rischia di finire direttamente in ospedale. Da piazza dell'Esquilino fino a piazza Barberini, passando per via Depretis e via delle Quattro Fontane, allungandosi infine su piazza Vittorio, via Barberini e piazza Cavour, per fermarsi davanti al «Palazzaccio», si percorrono strade di viabilità principale (di competenza del Comune) e secondaria (la cui gestione è affidata ai Municipi), ma sono differenze formali di cui ai romani poco importa, perché il disastro è ovunque lo stesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

