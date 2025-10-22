Sampdoria iniziata l' era Gregucci-Foti | Contro il Frosinone è già finale dei mondiali

Per la Sampdoria è ufficialmente iniziata l'era Gregucci-Foti. Dopo l'esonero di Donati il nuovo staff tecnico ha cominciato a lavorare con la squadra ed è stato presentato in conferenza stampa con la presenza del ceo dell'area sportiva Jesper Fredberg e del direttore sportivo Andrea Mancini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, iniziata l'era Gregucci-Foti: "Contro il Frosinone è già finale dei mondiali" - Dopo l'esonero di Donati il nuovo staff tecnico ha cominciato a lavorare con la squadra ed è stato presentato in conferenza stampa con la ... Come scrive genovatoday.it

Panchina Sampdoria, da Gregucci a Foti fino a Pozzi: inizia il nuovo corso blucerchiato. Il punto - Panchina Sampdoria, è stato definito il nuovo staff che guiderà la formazione blucerchiata dopo l’esonero di Donati avvenuto sabato La crisi in casa Sampdoria ha portato a un rapido e drastico cambio ... Da sampnews24.com

Sampdoria, Foti e Gregucci alla squadra: “Cuore, pulizia tecnica e sorriso da ritrovare” - Allenamento d’esordio del nuovo corso blucerchiato, sotto la pioggia, dopo i discorsi dei dirigenti e dello staff ai giocatori. Secondo ilsecoloxix.it