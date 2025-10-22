Ogni sera, milioni di telespettatori accolgono con un sorriso Samira Lui, la co-conduttrice de “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. La sua presenza, elegante e solare, è ormai una piacevole consuetudine per oltre cinque milioni di persone. E lo stesso Gerry Scotti, che la affianca in ogni puntata, non nasconde la sua stima nei confronti di una collega che unisce grazia e determinazione. Ma ridurre Samira Lui alla sola bellezza sarebbe un errore: dietro il suo sorriso si nasconde una storia di impegno, sacrifici e riscatto personale, che oggi brilla davanti alle telecamere. Dalla cameriera a Miss Italia: i primi passi di un sogno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Samira Lui, la rivincita con “La Ruota della Fortuna”: dal pregiudizio al successo accanto a Gerry Scotti