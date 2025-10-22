Salvini non molla sugli affitti brevi | L’aumento della cedolare secca non sarà in manovra
Sempre rimanendo in tema casa, oggi Salvini ha ottenuto i ringraziamenti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie su cui si sta concentrando da mesi. "La questione della casa è per noi un tema fondamentale", ha spiegato il premier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
