Matteo Salvini veste i panni del castigatore delle banche. Il consiglio federale della Lega ha dato mandato al segretario di valutare in sede parlamentare l’aumento di contributo da parte delle banche “che sarà destinato al sostegno di sanità, famiglie e imprese”. Salvini ha chiesto, dunque, manforte al suo partito, che poi è lo stesso del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per potere affondare il colpo sulle banche che lo hanno deluso, ha detto, per la mancanza di rispetto nei confronti dell’Italia e perché hanno il “braccino” corto. Dichiarazioni prive di quel fair play che la presidente del Consiglio ha usato, quando ha detto di aspettarsi che il sistema finanziario dia “una mano” a far quadrare i conti dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini, il tassatore dei banchieri