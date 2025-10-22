Salvini il tassatore dei banchieri
Matteo Salvini veste i panni del castigatore delle banche. Il consiglio federale della Lega ha dato mandato al segretario di valutare in sede parlamentare l’aumento di contributo da parte delle banche “che sarà destinato al sostegno di sanità, famiglie e imprese”. Salvini ha chiesto, dunque, manforte al suo partito, che poi è lo stesso del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per potere affondare il colpo sulle banche che lo hanno deluso, ha detto, per la mancanza di rispetto nei confronti dell’Italia e perché hanno il “braccino” corto. Dichiarazioni prive di quel fair play che la presidente del Consiglio ha usato, quando ha detto di aspettarsi che il sistema finanziario dia “una mano” a far quadrare i conti dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Salvini, il tassatore dei banchieri - L'ultima volta, nel 2023, ha annunciato la tassa sugli extraprofitti, costringendo il governo a una clamorosa marcia indietr ... Segnala ilfoglio.it
Manovra, batosta su banche e assicurazioni da 11 miliardi. La battuta di Salvini - Nel Documento Programmatico di bilancio la tabella che indica il contributo che banche e assicurazioni daranno in rapporto al PIL. Come scrive money.it